Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Радимов: «Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона, состав стабилизировался

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча санкт-петербургского клуба с калининградской «Балтикой» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о кризисе сине-бело-голубых в начале сезона.

Источник: Чемпионат.com

«Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона. Состав более‑менее стабилизировался, футболисты набирают игровой ритм. Но, с одной стороны, травма у того же Андрея Мостового, по‑моему, Педро тоже не будет. А с другой — «Балтика» играет дома, она набрала хороший ход, будет полный стадион. Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» — явный фаворит матча«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.

В семи стартовых турах «Зенит» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на третьей строчке и опережает сине-бело-голубых на три очка. Отставание калининградцев от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

