Радимов: «Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона, состав стабилизировался

«Зенит» вышел из кризиса, который был в начале сезона. Состав более‑менее стабилизировался, футболисты набирают игровой ритм. Но, с одной стороны, травма у того же Андрея Мостового, по‑моему, Педро тоже не будет. А с другой — «Балтика» играет дома, она набрала хороший ход, будет полный стадион. Поэтому я не могу сказать, что «Зенит» — явный фаворит матча«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.