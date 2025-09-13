Дает ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь

«У нас был конкретный пример. Мы играли в Краснодаре с Брунеем. А потом поехали в Волгоград на матч с Сирией. После этого “Ростов” играл с ЦСКА на выезде. В сборную получили вызов Обляков и Дивеев. У Игоря были проблемы с голеностопом, он не смог сыграть с Брунеем и сразу поехал в клуб. Ваню беспокоило колено, он сыграл тайм, и мы его отпустили. Из “Ростова” с Сирией сыграли Осипенко и Глебов по 90 минут. 19-го ночью мы вернулись в Ростов, а 21-го выехали в Москву. У президента “Ростова” были вопросы. Почему два игрока “Ростова” сыграли по 90 минут во втором матче, а двух игроков ЦСКА мы отпустили. Но “Ростов” в итоге выиграл».