Дает ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.63
П2
2.85
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.38
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.19
П2
3.57
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.66
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.59
П2
1.60
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.62
П2
2.58
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.76
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
16:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ахмат
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.65
П2
2.90
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.73
П2
5.37
Футбол. Англия
17:00
Эвертон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.58
П2
4.05
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.03
П2
8.50
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.16
П2
5.00
Футбол. Испания
17:15
Реал Сосьедад
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.51
П2
1.58
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.17
П2
5.80
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.05
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
34.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.92
П2
6.46
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.25
П2
2.11
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.88
П2
4.60
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.69
П2
1.62

Дает ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь

Непростая тема перед дерби со «Спартаком».

Источник: РФС

Факт, который вы отлично знаете: не все открывали шампанское после назначения Валерия Карпина в «Динамо». В первую очередь речь о руководителях конкурирующих клубов, которых смущало несколько моментов. Например, как теперь будет строиться взаимодействие игроков их клубов со сборной. В медиа обсуждали две идеи, которые якобы вызывали тревогу: приоритет будет отдан динамовцам, плюс тренер может через работу в сборной облегчить себе жизнь в клубе. Например — задействовать своих игроков в первом матче товарищеском, а на второй ставить представителей других клубов. И таким образом представить Максиму Осипенко, Данилу Глебову и остальным динамовским сборникам больше времени на отдых. Да и обезопасить от травм.

В матчах с Иорданией и Катаром мы получили первую возможность проверить эти гипотезы. Публично Карпин, кстати, уже их опровергал. И говорил: работа в «Динамо» и сборной не должна нарушать чьих-либо интересов. Проще говоря, в клубе он живёт задачами клуба, в сборной — задачами сборной. Если там они сейчас вообще есть.

«У нас был конкретный пример. Мы играли в Краснодаре с Брунеем. А потом поехали в Волгоград на матч с Сирией. После этого “Ростов” играл с ЦСКА на выезде. В сборную получили вызов Обляков и Дивеев. У Игоря были проблемы с голеностопом, он не смог сыграть с Брунеем и сразу поехал в клуб. Ваню беспокоило колено, он сыграл тайм, и мы его отпустили. Из “Ростова” с Сирией сыграли Осипенко и Глебов по 90 минут. 19-го ночью мы вернулись в Ростов, а 21-го выехали в Москву. У президента “Ростова” были вопросы. Почему два игрока “Ростова” сыграли по 90 минут во втором матче, а двух игроков ЦСКА мы отпустили. Но “Ростов” в итоге выиграл».

Есть у динамовцев приоритет в сборной России?

Из клуба в итоговый список на сбор попали четыре игрока — Максим Осипенко, Данил Глебов, Антон Миранчук и Иван Сергеев. Для сравнения, от ЦСКА делегировали семь футболистов, от «Локомотива» — пять. Так что какой-то намеренный перекос точно отсутствует.

По сути, Карпин включил почти всех динамовцев-россиян, кто более-менее регулярно выходит на поле. За исключением Даниила Фомина, хоть в команде он и капитан. При этом даже комментировать его отсутствие в заявке не было смысла. У тренера и без того слишком много спрашивали про игроков опорной зоны. Например, почему в списке не оказалось Наиля Умярова. Ответ всегда один: на этой позиции и так перебор футболистов. Приходится выбирать. И, видимо, тренерский штаб сборной не считает Фомина на данный момент готовым к сборной.

При этом немного удивляет, что считает готовым Миранчука. Без привязки к его общему уровню, который всем известен, актуальная форма игрока точно не лучшая. Здесь и история с поздним переходом в «Динамо», и с обратной адаптацией к РПЛ. В общем, Антон пока привыкает. Карпин же высказался о вызове, ещё когда был опубликован расширенный список, а хавбек принадлежал «Сьону». Вот его цитата: «Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из “Зенита”.

По Осипенко, кстати, вопросов нет — при всех своих недостатках он остаётся одним из ключевых центральных защитников в стране. Как и по Сергееву. Карпин за время сборов не раз давал понять, что выбор центральных нападающих в РПЛ не самый большой. И форвард «Динамо» по своему типажу соответствует запросу тренерского штаба.

А что с игроками из других клубов?

Сегодня у «Динамо» игра со «Спартаком» в РПЛ. От красно-белых в сборную попали три игрока: Александр Максименко, Илья Самошников и Руслан Литвинов. То есть спартаковцев было меньше, чем динамовцев.

Теперь — про игровое время. В первой встрече с Иорданией из динамо-спартаковского списка в стартовом составе оказались Максименко и Литвинов, они провели на поле 90 минут. А на замену вышел Антон Миранчук. Соответственно, в игре было задействовано три футболиста. Остальные либо наблюдали за матчем со скамейки, либо вовсе не попали в заявку. Важно: сразу после Иордании тренерский штаб отпустил двух спартаковцев в клуб. Речь о Максименко и Литвинове. Им и правда не было смысла лететь в Катар, если учитывать, что игровое время там они вряд ли получили бы. Зато оставил в команде всех динамовцев.

В итоге на вторую игру в основе вышли Осипенко, Миранчук и Сергеев. Первые двое провели 90 минут, нападающий — 75. Глебов оказался наиболее обделён практикой — за две встречи отбегал только 26 минут. Но помним про конкуренцию в средней линии. История с Самошниковым — чуть более странная. Он не вышел с Иорданией и получил всего семь минут с Катаром. Интересно, что его изначально не было в расширенном списке, однако он попал в итоговый. А Карпин отмечал его дебютную игру за «Спартак». Но в итоге наиграться Илья точно не успел.

В любом случае фиксируем: время между динамовцами и спартаковцами в сборной России было разделено органично. А футболисты, которые работают с Карпиным в клубе, не получили особых преференций. Точнее, даже наоборот — ещё дольше поработали со своим тренером в сборной. И это даже удивляет.

Осталось проверить, как это скажется на команде в дерби со «Спартаком».

Футбол. Премьер-лига
13.09
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.60