Кахигао объяснил, почему Осипенко и Комличенко не перешли в «Спартак»

«Что касается бывших футболистов “Ростова” — когда мы проявили к ним интерес, а интерес к ним был, футболисты не хотели переходить в “Спартак”. У них не было этого желания. Для нас это не было проблемой — если человек не хочет, то всё, мы идём дальше», — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».