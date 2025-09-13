«Пари НН» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.