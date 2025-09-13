Алексей Игонин считает, что у Жерсона затянулся процесс адаптации в «Зените»

«Ещё рановато оценивать работу “Зенита” в летнее трансферное окно. Что касается Жерсона, у него затянулся процесс адаптации, но у латиноамериканцев так бывает — они могут по три-четыре месяца адаптироваться к нашим условиям. Однако мы видели качества Жерсона, поэтому должно раскрыться мастерство главного тренера “Зенита” в том, как он подготовит бразильца. Все мы знаем, что он качественный футболист. Какие могут быть ещё вопросы? Самое главное — вывести его на этот уровень», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.