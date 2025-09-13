«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает в таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.