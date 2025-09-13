Ричмонд
«Ахмат» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 13 сентября, продолжится 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между местным «Ахматом» и московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия (вратарь), Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Касинтура, Мансилья, Мелкадзе.

«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Монтес, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Баринов (капитан), Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает в таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.