Тюкавин впервые с марта попал в заявку «Динамо»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нападающий сборной России по футболу и московского «Динамо» Константин Тюкавин включен в заявку «бело-голубых» на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» и начнет игру в запасе, сообщается на официальной странице «Динамо» в соцсети X.
Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 16:45 мск.
Тюкавин попал в заявку «Динамо» впервые после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече РПЛ против «Ростова», после чего перенес операцию. В конце июня нападающий заявил РИА Новости, что восстановится от травмы не раньше сентября.
Стартовый состав «Динамо» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Хуан Касерес, Бахтиер Зайнутдинов, Максим Осипенко, Рубенс Диас, Данил Глебов, Даниил Фомин (капитан), Бителло, Антон Миранчук, Денис Макаров, Иван Сергеев.
«Спартак» начнет дерби в следующем составе: Александр Максименко (вратарь, капитан), Кристофер Ву, Джику, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Ливай Гарсия.