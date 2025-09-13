Тюкавин впервые с марта попал в заявку «Динамо»

Тюкавин попал в заявку «Динамо» впервые после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече РПЛ против «Ростова», после чего перенес операцию. В конце июня нападающий заявил РИА Новости, что восстановится от травмы не раньше сентября.