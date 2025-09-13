«Нижний Новгород» благодаря дублю Боселли победил «Оренбург» в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.40
П2
7.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.81
П2
6.28
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.90
П2
3.62
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.75
П2
4.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.50
П2
26.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.75
П2
5.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.05
П2
9.32
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.55
П2
3.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.62
П2
1.65
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.07
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.80
П2
1.55
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
1
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.66
П2
4.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.10
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.90
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.65
П2
2.16
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
8.75
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
32.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.93
П2
6.62
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.31
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.94
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.93
П2
4.70
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.05
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Нижний Новгород» благодаря дублю Боселли победил «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» победил «Оренбург» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хуан Боселли (42-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Олакунле Олусегун (53). За «Оренбург» с пенальти отличился Хорди Томпсон (45+2). На 87-й минуте нападающий гостей Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник нижегородцев Ярослав Крашевский.

«Нижний Новгород» (6 очков) одержал вторую победу в текущем сезоне при шести поражениях и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» (7) занимает 12-ю позицию.

В девятом туре «Нижний Новгород» примет грозненский «Ахмат» 20 сентября, на следующий день «Оренбург» дома сыграет с московским «Динамо».

Пари Нижний Новгород
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Владимир Слишкович
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
(Даниил Лесовой)
41′
Хуан Мануэль Боселли
(Олакунле Олусегун)
51′
Олакунле Олусегун
53′
Оренбург
Хорди Томпсон
45+1′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
32
Вадим Пигас
77
Андрей Ивлев
8
Мамаду Майга
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
29
Лука Веснер Тичич
68′
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
29′
82′
27
Вячеслав Грулев
40
Олакунле Олусегун
82′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
67′
11
Вахо Бедошвили
90′
16
Ярослав Крашевский
90+4′
Оренбург
1
Богдан Овсянников
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
11
Степан Оганесян
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
44
Анри Чичинадзе
72′
8
Владислав Камилов
38
Артем Касимов
23′
46′
5
Алексей Татаев
33
Ираклий Квеквескири
57′
9
Максим Савельев
57
Евгений Болотов
72′
29
Владан Бубанья
30
Гедеон Гузина
57′
85
Иван Игнатьев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Оренбург
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
6
3
Угловые
3
4
Фолы
14
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти