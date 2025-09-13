«Нижний Новгород» благодаря дублю Боселли победил «Оренбург» в матче РПЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Нижний Новгород» победил «Оренбург» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хуан Боселли (42-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Олакунле Олусегун (53). За «Оренбург» с пенальти отличился Хорди Томпсон (45+2). На 87-й минуте нападающий гостей Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник нижегородцев Ярослав Крашевский.
«Нижний Новгород» (6 очков) одержал вторую победу в текущем сезоне при шести поражениях и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» (7) занимает 12-ю позицию.
В девятом туре «Нижний Новгород» примет грозненский «Ахмат» 20 сентября, на следующий день «Оренбург» дома сыграет с московским «Динамо».
