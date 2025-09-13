«Нижний Новгород» благодаря дублю Боселли победил «Оренбург» в матче РПЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в субботу и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Хуан Боселли (42-я и 51-я минуты), еще один мяч забил Олакунле Олусегун (53). За «Оренбург» с пенальти отличился Хорди Томпсон (45+2). На 87-й минуте нападающий гостей Иван Игнатьев не смог реализовать 11-метровый удар, попав в штангу. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник нижегородцев Ярослав Крашевский.