Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».
В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло.
Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».
Желтую карточку по итогам эпизода получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. До конца первого тайма счет не изменился.
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Статистика
Динамо
Спартак
Удары в створ
4
5
Угловые
4
5
Фолы
19
17
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
