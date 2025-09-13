«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
6.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.08
П2
6.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.47
П2
7.00
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.32
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.92
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.

После семи туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 13-й строчке, у команды шесть очков.

«Быки» в этом сезоне РПЛ потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не побеждает пять матчей подряд.

