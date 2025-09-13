Ричмонд
Футболист «Динамо» Тюкавин вышел на поле впервые после травмы

Футболист не играл с марта из-за повреждения крестообразных связок.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин вышел на замену в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

Тюкавин появился на поле на 79-й минуте при счете 2:2.

Футболист вышел на поле впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.

Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.

Динамо
2:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Статистика
Динамо
Спартак
Удары в створ
4
5
Угловые
4
5
Фолы
19
17
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
