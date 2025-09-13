Футболист «Динамо» Тюкавин вышел на поле впервые после травмы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин вышел на замену в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».
Тюкавин появился на поле на 79-й минуте при счете 2:2.
Футболист вышел на поле впервые с марта. Тюкавин получил травму крестообразных связок в начале марта в матче РПЛ с «Ростовом», ему провели операцию.
Тюкавину 23 года, он является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне нападающий провел 22 матча в разных турнирах, забив 8 мячей и отдав 3 результативные передачи. Всего за «Динамо» Тюкавин провел 151 матч, забил 48 мячей и отдал 29 результативных передач. За сборную России нападающий забил 1 мяч в 6 матчах. В конце мая «Динамо» объявило о продлении контракта с игроком до 2030 года.
