Новое удаление Станковича! Тренер продержался один тайм в дерби против «Динамо»

Нехорошая традиция
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович снова удален. В конце первого тайма матча с «Динамо» в 8-м туре РПЛ 47-летний серб получил красную карточку за агрессию в адрес судей.
Станкович вскипел из-за Маркиньоса
Тренер красно-белых вышел из себя в добавленное к первому тайму время — сразу после второго гола «Динамо», который оформил Бителло.
Станковича, похоже, разозлил не столько гол, сколько борьба Хуана Касереса с Маркиньосом, которая произошла у штрафной «Динамо» за несколько секунд до пропущенного мяча.
Во время гола Бителло защитник красно-белых все еще лежал на газоне — на это указывали Станкович и спартаковцы, побежавшие спорить с арбитрами.
Впрочем, главный судья встречи Егор Егоров справедливо не увидел фола и засчитал гол. После этого сербский тренер пошел вразнос — и тут же получил от арбитра красную карточку за грубость.
Уводить Станковича в подтрибунное помещение пришлось сотрудникам «Спартака».
Как сообщил Telegram-канал «Первый спорт», покидая поле, тренер грубо ругался — в частности, назвал кого-то «путаной».
Традиционное удаление
Станкович — один из самых темпераментных тренеров РПЛ. Красная карточка в матче с «Динамо» — далеко не первая в его российской карьере.
Так, тренера красно-белых уже удаляли в октябре 2024 года — кстати, тоже в матче с «Динамо», но в FONBET Кубке России. Тогда Деян получил две подряд желтые карточки за разговоры от Виталия Мешкова.
В феврале 2025-го Станкович заработал красную в матче товарищеского турнира против «Зенита» — за стычку с тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым.
Самое резонансное удаление произошло в мае прошлого года: в кубковом матче против «Ростова» серб получил два «горчичника» подряд за споры с арбитром Кириллом Левниковым. Деян не успокоился и устроил истерику с оскорблениями арбитра — впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет забанил тренера «Спартака» на три кубковых матча.
Какое наказание серб получит сейчас, только предстоит выяснить. Учитывая информацию о прямых оскорблениях, последствия могут быть тяжелыми.
Автор: Артем Белинин
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти