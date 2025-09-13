Новое удаление Станковича! Тренер продержался один тайм в дерби против «Динамо»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.08
П2
6.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.47
П2
7.00
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.32
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.92
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Новое удаление Станковича! Тренер продержался один тайм в дерби против «Динамо»

Станкович получил красную карточку в конце первого тайма матча «Динамо» — «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

Нехорошая традиция

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович снова удален. В конце первого тайма матча с «Динамо» в 8-м туре РПЛ 47-летний серб получил красную карточку за агрессию в адрес судей.

Станкович вскипел из-за Маркиньоса

Тренер красно-белых вышел из себя в добавленное к первому тайму время — сразу после второго гола «Динамо», который оформил Бителло.

Станковича, похоже, разозлил не столько гол, сколько борьба Хуана Касереса с Маркиньосом, которая произошла у штрафной «Динамо» за несколько секунд до пропущенного мяча.

Во время гола Бителло защитник красно-белых все еще лежал на газоне — на это указывали Станкович и спартаковцы, побежавшие спорить с арбитрами.

Впрочем, главный судья встречи Егор Егоров справедливо не увидел фола и засчитал гол. После этого сербский тренер пошел вразнос — и тут же получил от арбитра красную карточку за грубость.

Уводить Станковича в подтрибунное помещение пришлось сотрудникам «Спартака».

Как сообщил Telegram-канал «Первый спорт», покидая поле, тренер грубо ругался — в частности, назвал кого-то «путаной».

Источник: Кадр из трансляции

Традиционное удаление

Станкович — один из самых темпераментных тренеров РПЛ. Красная карточка в матче с «Динамо» — далеко не первая в его российской карьере.

Так, тренера красно-белых уже удаляли в октябре 2024 года — кстати, тоже в матче с «Динамо», но в FONBET Кубке России. Тогда Деян получил две подряд желтые карточки за разговоры от Виталия Мешкова.

В феврале 2025-го Станкович заработал красную в матче товарищеского турнира против «Зенита» — за стычку с тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым.

Самое резонансное удаление произошло в мае прошлого года: в кубковом матче против «Ростова» серб получил два «горчичника» подряд за споры с арбитром Кириллом Левниковым. Деян не успокоился и устроил истерику с оскорблениями арбитра — впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет забанил тренера «Спартака» на три кубковых матча.

Какое наказание серб получит сейчас, только предстоит выяснить. Учитывая информацию о прямых оскорблениях, последствия могут быть тяжелыми.

Автор: Артем Белинин

Динамо
2:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Динамо
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Спартак
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
4
6
Угловые
4
5
Фолы
19
17
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти