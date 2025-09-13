«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в восьмом туре РПЛ

На 80-й минуте на замену вышел нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин. Это его первое появление на поле в официальном матче после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече РПЛ против «Ростова», после чего перенес операцию.