«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в восьмом туре РПЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» дома сыграло вничью со столичным «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Московское дерби прошло в субботу на стадионе «бело-голубых» и завершилось со счетом 2:2. В составе «Динамо» дубль оформил Бителло (26-я и 45+2-я минуты).
У «Спартака» оба мяча забил Ливай Гарсия (20 и 63). В компенсированное к первому тайму время красную карточку получил главный тренер «красно-белых» Деян Станкович.
На 80-й минуте на замену вышел нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин. Это его первое появление на поле в официальном матче после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в мартовской выездной встрече РПЛ против «Ростова», после чего перенес операцию.
Матч начался с минуты молчания в память о фотографе «Спартака» Александре Ступникове, скоропостижно скончавшимся 8 сентября в возрасте 40 лет, и бывшем администраторе «красно-белых» Александре Хаджи, который ушел из жизни 12 сентября в 79-летнем возрасте. Игроки «Спартака» выходили на матч в специальных футболках с фотографиями, сделанными Ступниковым.
«Спартак» (12 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (9) располагается на девятой строчке. В девятом туре «Спартак» примет самарские «Крылья Советов», а «Динамо» в гостях сыграет с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 21 сентября.
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти