Батраков испортил настроение Черчесову. Удивительная серия тренера продолжилась

«Локомотив» приехал в Грозный на очередной матч Мир Российской Премьер-Лиги. Станислав Черчесов ни разу не обыгрывал московский клуб в турнире как тренер. Не получилось и на этот раз.
Первая половина прошла с преимуществом «Ахмата». Хозяева после потери опускались всей командой за линию мяча и перекрывали все зоны. В результате «Локомотив» лишили свободного пространства. У гостей есть скоростные футболисты, однако тяжело использовать это в условиях плотной игры. А невысокий темп не позволял московской команде проявить себя в позиционных атаках.
«Локомотив» ушёл на перерыв без единого удара в створ ворот. Лучшие бомбардиры команды — Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв — были незаметны в течение первых 35 минут. Потом напомнили о себе, но лишь кратковременно. Удар Батракова заблокировали, а Воробьёв остроумно пропустил мяч для Дмитрия Баринова. Нападающий сыграл интересно, а вот капитан «Локо» пробил очень плохо.
«Ахмат» в первой половине был конкретнее у чужих ворот. Удар Эгаша Касинтуры — мяч пролетел чуть выше перекладины, удар Брайана Мансильи — Антон Митрюшкин справился. Лечи Садулаев без устали носился по левому флангу и раз за разом напрягал оборону «Локомотива». Он усадил Максима Ненахова на пятую точку, однако Георгий Мелкадзе не замкнул прострел буквально с метра.
«Ахмату» хватило всего 40 секунд после перерыва, чтобы изменить цифры на табло. Садулаев отдал на Мелкадзе, тот прострелил на Касинтуру, а Эгаш с близкого расстояния переправил мяч в пустые ворота. Идеальное начало тайма для грозненского клуба! Касинтура забил третий гол в этом розыгрыше РПЛ, все — в столице Чечни.
Михаил Галактионов убрал с поля Ненахова, который полностью проиграл борьбу Садулаеву. Плюс разменял Артёма Карпукаса на Данила Пруцева в центре поля. «Локомотив» впервые попал в створ только на 68-й минуте — Гиорги Шелия справился с хлёстким ударом Зелимхана Бакаева. Черчесов, в свою очередь, выпустил на поле Рифата Жемалетдинова. Это дебют бывшего футболиста «Локомотива» за «Ахмат».
«Локо» отыгрался за 10 минут до конца основного времени. Забил Батраков, который до этого очень редко был в центре внимания. Алексей воспользовался скидкой одноклубника и вонзил мяч в дальний угол. Восьмой гол молодого россиянина в этом чемпионате! Кстати, «Ахмат» — любимый соперник для Батракова в РПЛ. Во встречах с грозненским клубом Алексей набил приличную статистику — три гола и три результативных паса.
Московская команда взбодрилась, и в концовке могли забивать и те и другие. Но Шелия остановил удар Воробьёва, а Мохамед Конате не переиграл Митрюшкина. Кажется, итоговый результат не порадовал обе команды. «Ахмат» по-прежнему не уступает в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова (две победы, три ничьих). С другой стороны, у тренера всё ещё нет ни одной победы в лиге в матчах с «Локомотивом». А красно-зелёные сыграли вничью в четвёртый раз подряд.
Автор: Кирилл Закатченко
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Эгаш Касинтура
46′
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
