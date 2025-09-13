Тренер «Спартака» Сакич: «Определенные арбитры относятся к нам плохо»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.70
П2
1.40
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.89
П2
1.84
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.66
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.77
П2
1.60
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Сакич: «Определенные арбитры относятся к нам плохо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос об эмоциональной реакции на судейство в матче против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку после второго гола «Динамо» в конце первого тайма. Главным арбитром матча работал Егор Егоров.

— Не в первый раз тренерский штаб «Спартака» резко реагирует на решения судей. Не считаете, что игроков это отвлекает от собственно футбола?

— Если речь идет о втором голе, когда был возможно фол на Маркиньосе, мы должны понимать, что все подобные моменты в игре арбитр трактовал однозначно. И всегда это был фол. И тут, когда мы сразу после такого момента пропускаем, разумеется, вызывает эмоции. С нами такое бывает нередко. Все подобные эпизоды и после второго гола в наши ворота он трактовал так же однозначно…

— Вы сказали, что арбитр до и после момента с Маркиньосом и вторым голом «Динамо» все подобные эпизоды трактовал одинаково. Не было ли у вас или у клуба попытки организовать встречу с Мажичем, с судьями, чтобы они разъяснили принципы работы?

— Не хотелось бы детально обсуждать эту тему. Не я принимаю решение на этот счет. Но в целом об арбитрах у нас есть ощущение еще и по прошлому сезону, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Если взять сегодняшний матч: фолы Глебова… Там было несколько моментов, когда он должен был получить желтую карточку. Но этого не произошло. Если же такие моменты случаются с нами — наши футболисты сразу получают предупреждения, — сказал Сакич на пресс-конференции.

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.

Динамо
2:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Динамо
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Спартак
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
2
Угловые
2
5
Фолы
17
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти