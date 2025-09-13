Тренер «Спартака» Сакич: «Определенные арбитры относятся к нам плохо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку после второго гола «Динамо» в конце первого тайма. Главным арбитром матча работал Егор Егоров.
— Не в первый раз тренерский штаб «Спартака» резко реагирует на решения судей. Не считаете, что игроков это отвлекает от собственно футбола?
— Если речь идет о втором голе, когда был возможно фол на Маркиньосе, мы должны понимать, что все подобные моменты в игре арбитр трактовал однозначно. И всегда это был фол. И тут, когда мы сразу после такого момента пропускаем, разумеется, вызывает эмоции. С нами такое бывает нередко. Все подобные эпизоды и после второго гола в наши ворота он трактовал так же однозначно…
— Вы сказали, что арбитр до и после момента с Маркиньосом и вторым голом «Динамо» все подобные эпизоды трактовал одинаково. Не было ли у вас или у клуба попытки организовать встречу с Мажичем, с судьями, чтобы они разъяснили принципы работы?
— Не хотелось бы детально обсуждать эту тему. Не я принимаю решение на этот счет. Но в целом об арбитрах у нас есть ощущение еще и по прошлому сезону, что определенные арбитры относятся к нам плохо.
Если взять сегодняшний матч: фолы Глебова… Там было несколько моментов, когда он должен был получить желтую карточку. Но этого не произошло. Если же такие моменты случаются с нами — наши футболисты сразу получают предупреждения, — сказал Сакич на пресс-конференции.
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти