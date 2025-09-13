Карпин заявил, что игра со «Спартаком» «была равна»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, что матч против столичного «Спартака» в восьмом туре РПЛ был равным.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
«Игра была равна — и правда. Несозданные моменты, созданные моменты, голы. Ошибок было много, потому что и та, и другая команда правильно и прилично прессинговали», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Карпин считает, что «Динамо» потеряло два очка в этой встрече. «Думаю, мы были лучше в интенсивности и в самоотдаче. Но были хуже в согласованности действий», — добавил тренер.
«Динамо» набрало девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 12 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Спартак» 21 сентября примет самарские «Крылья Советов», подопечные Карпина в тот же день в гостях сыграют с «Оренбургом».
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
