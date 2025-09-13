Судья пояснил, за что удалил тренера «Спартака» Станковича в дерби с «Динамо»

В протоколе матча «Динамо» — «Спартак» указано, что Станкович был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра, а тренер «Спартака» по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.