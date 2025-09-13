Судья пояснил, за что удалил тренера «Спартака» Станковича в дерби с «Динамо»

Опубликован официальный протокол по итогам матча 8-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Спартак».
Главный судья московского дерби Егор Егоров в протоколе, в частности, пояснил, за что удалил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в концовке первого тайма.
В протоколе матча «Динамо» — «Спартак» указано, что Станкович был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра, а тренер «Спартака» по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.
Напомним, что Станкович выражал несогласие с решением судей после второго гола «Динамо». По мнению главного тренера «Спартака», динамовцы нарушили правила перед взятием ворот.
Матч «Динамо» — «Спартак» завершился вничью со счетом 2:2.
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти