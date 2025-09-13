Артем Дзюба: желаю «Краснодару» удачи и стать двукратным чемпионом

Форвард также пожелал «быкам» вновь выиграть чемпионат.
«Да, наверное, “Краснодар” более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут. “Краснодар” — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.
