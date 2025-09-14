«Зенит» не был ниже «Балтики» в таблице 28 лет! В 90-е он часто страдал от соперника

1998 год — неудачный для «Балтики». Третий сезон после возвращения в «вышку» завершился вылетом в Первую лигу. При этом команда впервые выпала из топ-10 только после заключительного тура первого круга. «Зенит» почти всё это время держался в первой тройке, однако до медалей так и не добрался — пятое место. А «Балтика» завершила чемпионат на второй с конца строчке в таблице. Несмотря на это, клуб из Калининграда ни разу не уступил «Зениту» (2:2, 3:2).