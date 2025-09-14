Что за талантов ЦСКА взял перед дедлайном? За Кармо и Поповичем охотились топ-клубы Европы

В результате в январе 2024-го по достижении совершеннолетия Попович действительно уехал в клуб из топ-лиги. Даже не успел поиграть на взрослом уровне в чемпионате Сербии. Правда, из всех вариантов Матия выбрал Италию — его свободным агентом подписал «Наполи». Сразу после заключения контракта неаполитанцы отправили полузащитника на полгода в аренду в «Монцу». Там он попадал в заявку на матчи Серии А, тем не менее не дебютировал в элите. Очевидно, физически ещё не был готов к профессиональным выступлениям на таком уровне. В его случае адаптация ко взрослому футболу тоже может занять какое-то время.