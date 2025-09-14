Осинькин создаст новые «Крылья» на юге? Пока всё идёт к этому

Ещё один футболист с самарским прошлым Иван Ломаев в день дедлайна оказался в «Сочи». Хотя он вообще был без клуба с июня. Сообщалось про варианты в Европе, однако вместо поездки туда он просто поддерживал форму, тренируясь с «Крыльями». И как только Осинькин принял клуб, пошли разговоры о возможном подписании контракта с голкипером. В принципе, этот сюжет легко объяснить: Дёгтев и Рудаков понапускали на двоих достаточно. И вряд ли получат шанс в обозримом будущем. Есть опытный Дюпин, который пока тоже выглядит неидеально. Так что неудивительно, если основным после паузы станет Ломаев. И он же будет рулить новой парой центральных защитников, куда войдут знакомый ему Солдатенков и ещё один новичок — Неманья Стоич.