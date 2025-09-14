«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.