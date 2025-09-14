«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.65
П2
4.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.65
П2
3.35
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.06
П2
9.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.11
П2
2.85
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.83
П2
1.35
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.81
П2
4.60
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.43
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.47
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.30
П2
4.90
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.93
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.66
П2
2.08
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.50
П2
2.74
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.05
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.92
П2
4.50
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.55
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.27
П2
3.45
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.63
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.62
П2
2.97
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Сочи».

Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Ороз, Рассказов, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Ахметов.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Абердин, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом станет для специалиста первой во главе сочинцев.