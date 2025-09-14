Червиченко оценил игру новичков «Спартака» Ву и Джику в матче с «Динамо»

«Удивился, что Бабич не вышел с “Динамо”. Был рискованный выбор в пользу двух новичков в центре. Может, поэтому “Спартак” пропустил два мяча. Хотя по фактуре и владению мячом выглядели неплохо, но надо смотреть дальше. У легионеров “Спартака” часто режим консервации по полгода — Угальде долго входил, Гарсия до сих пор входит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.