Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.76
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.06
X
3.20
П2
1.94
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.10
П2
4.70
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.81
X
2.60
П2
3.15
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
4.05
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
11.50
X
3.15
П2
1.67
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
6.53
X
3.21
П2
1.88
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.96
П2
4.62
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.60
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.19
П2
3.35
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Червиченко оценил игру новичков «Спартака» Ву и Джику в матче с «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо» (2:2).

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо» (2:2).

«Удивился, что Бабич не вышел с “Динамо”. Был рискованный выбор в пользу двух новичков в центре. Может, поэтому “Спартак” пропустил два мяча. Хотя по фактуре и владению мячом выглядели неплохо, но надо смотреть дальше. У легионеров “Спартака” часто режим консервации по полгода — Угальде долго входил, Гарсия до сих пор входит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.