Бителло ответил, чем требования Карпина в «Динамо» отличаются от подходов Лички и Гусева

Чешский специалист возглавлял бело-голубых с 2023 по 2025 год. За этот период «Динамо» под его руководством провело 78 матчей во всех соревнованиях, в которых 40 раз победило, 17 раз сыграло вничью и 21 раз потерпело поражение. Гусев исполнял обязанности главного тренера московской команды с мая по июнь 2025 года. За это время «Динамо» провело четыре встречи в Мир РПЛ, где трижды победило и один раз проиграло.