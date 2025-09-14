Жерсон недоволен положением в «Зените», он боится потерять место в сборной — BolaVip

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года. Футболист боится потерять место в сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира. Об этом сообщает BolaVip и Moon BH.