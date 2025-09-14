Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.65
П2
3.45
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.77
П2
1.50
Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.26
X
2.80
П2
5.02
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
31.00
X
5.40
П2
1.33
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
4.91
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.93
П2
3.10
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.11
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.96
П2
4.70
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.50
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.19
П2
3.35
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«Пауза на сборные нам на пользу не пошла». Талалаев — перед игрой с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о повреждении защитника калининградцев Натана Гассама.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о повреждении защитника калининградцев Натана Гассама.

"Пауза на сборные нам на пользу не пошла. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы.

Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят, сегодня будут точно также отдаваться на поле, выполнять все, о чем мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого.

У Натана микротравма, скоро он вернется на поле«, — приводит слова Талалаева пресс-служба “Балтики”.