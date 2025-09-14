Ричмонд
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче чемпионата России

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче восьмого тура чемпионата России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Сочи» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (75-я минута) и Владимир Игнатенко (85).

Самарская команда выиграла все девять матчей против «Сочи» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» (12 очков), которые прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате страны, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (2), не одержавший ни одной победы в текущем сезоне и потерпевший семь поражений в восьми турах, занимает последнее, 16-е место.

В девятом туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с московским «Спартаком» 21 сентября, «Сочи» на следующий день примет столичный ЦСКА.

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Игорь Осинькин
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
(Николай Рассказов)
75′
Владимир Игнатенко
(Иван Олейников)
85′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
33′
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
79′
6
Сергей Бабкин
3
Томас Галдамес
67′
2
Кирилл Печенин
11
Амар Рахманович
77′
91
Владимир Игнатенко
26
Джимми Марин
67′
14
Михайло Баньяц
69′
77
Ильзат Ахметов
67′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
87′
8
Максим Витюгов
Сочи
99
Юрий Дюпин
3
Александр Солдатенков
90+4′
44
Неманья Стоич
25
Яхья Аттьят-Аллах
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
5
Набиль Абердин
45+1′
80′
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
87′
27
Кирилл Заика
9
Захар Федоров
70′
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
42′
80′
19
Александр Коваленко
20
Дмитрий Васильев
70′
16
Максим Мухин
Статистика
Крылья Советов
Сочи
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
10
11
Удары в створ
4
1
Угловые
4
3
Фолы
13
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти