«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче чемпионата России

«Крылья Советов» (12 очков), которые прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате страны, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (2), не одержавший ни одной победы в текущем сезоне и потерпевший семь поражений в восьми турах, занимает последнее, 16-е место.