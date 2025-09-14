«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» дома обыграли «Сочи» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (75-я минута) и Владимир Игнатенко (85).
Самарская команда выиграла все девять матчей против «Сочи» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» (12 очков), которые прервали серию из четырех матчей без побед в чемпионате страны, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (2), не одержавший ни одной победы в текущем сезоне и потерпевший семь поражений в восьми турах, занимает последнее, 16-е место.
В девятом туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с московским «Спартаком» 21 сентября, «Сочи» на следующий день примет столичный ЦСКА.
Магомед Адиев
Игорь Осинькин
Иван Олейников
(Николай Рассказов)
75′
Владимир Игнатенко
(Иван Олейников)
85′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
33′
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
79′
6
Сергей Бабкин
3
Томас Галдамес
67′
2
Кирилл Печенин
11
Амар Рахманович
77′
91
Владимир Игнатенко
26
Джимми Марин
67′
14
Михайло Баньяц
69′
77
Ильзат Ахметов
67′
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
87′
8
Максим Витюгов
99
Юрий Дюпин
3
Александр Солдатенков
90+4′
44
Неманья Стоич
25
Яхья Аттьят-Аллах
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
5
Набиль Абердин
45+1′
80′
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
87′
27
Кирилл Заика
9
Захар Федоров
70′
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
42′
80′
19
Александр Коваленко
20
Дмитрий Васильев
70′
16
Максим Мухин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти