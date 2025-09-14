Дзюба: пока Тедеев в «Акроне», я тоже буду здесь, это даже не обсуждается

«Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды — подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».