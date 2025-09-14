Ричмонд
Тренер «Крыльев» Адиев: мы немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев после победы над «Сочи» (2:0) в 8-м туре Мир РПЛ заявил, что самарская команда немного потеряла игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных.

Источник: Чемпионат.com

— Вы достаточно эмоционально праздновали второй мяч.

— Мы выдохнули. Соперник очень тяжелый, обладает качественными футболистами. Было ощущение, что мы немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Не понравилось, что мы немного отошли от своей игры, сбились на длинные передачи. Стараемся комбинировать. Сегодня было очень много длинных передач, не успевали в подборах, — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 12 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 21 сентября команда Адиева сыграет на выезде с московским «Спартаком».