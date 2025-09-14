Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
14.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Вердер
2
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.70
П2
1.30
Футбол. Франция
перерыв
Брест
0
:
Париж
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.15
Футбол. Франция
перерыв
Метц
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.20
П2
19.00
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.60
П2
4.22
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
2
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.60
П2
15.00
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
2.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.18
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.02
П2
2.93
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.61
П2
2.91
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.38
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов (вратарь), Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев (капитан), Роналдо, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев (вратарь, капитан), Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гайич, Кисляк, Шуманский, Алеррандро.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).