«Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» и вышла на второе место в РПЛ

Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Калининграде завершилась со счетом 0:0.
«Балтика» продлила беспроигрышную серию в турнире, набрала 16 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице.
«Зенит» с 13 очками занимает шестую строчку.
В девятом туре «Зенит» 21 сентября сыграет в гостях с действующим чемпионом «Краснодаром», а «Балтика» в этот же день примет «Ростов».
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
90+2′
10
Илья Петров
25
Александр Филин
81′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
65′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
65′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
90′
11
Юрий Ковалев
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
76′
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
33
Нино
10
Максим Глушенков
74′
7
Александр Соболев
20
Педро
90′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
46′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
23
Арсен Адамов
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
2
5
Угловые
1
5
Фолы
21
10
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти