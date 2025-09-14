«Зенит» перед матчем с «Краснодаром» провалился на шестое место. Талалаев по-прежнему непобедим

Перед началом чемпионата восьмой тур казался для «Зенита» если не проходным, то, по крайней мере, с малоинтересной вывеской. Самый богатый клуб, который в юбилейный, сотый сезон входил с амбициями непременно вернуть золото, — против выходца из ФНЛ. Но к середине сентября встреча стала фактически главной в туре. Что там «Динамо» — «Спартак», встреча середняков, восьмой и девятой команд премьер-лиги, когда в Калининграде битва клубов с третьей и пятой строчек. Тем более что в топ-3 на удивление шел не «Зенит», а именно «Балтика» — главный возмутитель спокойствия. К восьмому туру у команды Андрея Талалаева не было еще ни одного поражения, хотя в соперниках уже значились и «Динамо» со «Спартаком» в Москве, и «Локомотив» на «Ростех Арене».