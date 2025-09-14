Ричмонд
«Зенит» перед матчем с «Краснодаром» провалился на шестое место. Талалаев по-прежнему непобедим

«Балтика» сыграла вничью с питерцами — 0:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Перед началом чемпионата восьмой тур казался для «Зенита» если не проходным, то, по крайней мере, с малоинтересной вывеской. Самый богатый клуб, который в юбилейный, сотый сезон входил с амбициями непременно вернуть золото, — против выходца из ФНЛ. Но к середине сентября встреча стала фактически главной в туре. Что там «Динамо» — «Спартак», встреча середняков, восьмой и девятой команд премьер-лиги, когда в Калининграде битва клубов с третьей и пятой строчек. Тем более что в топ-3 на удивление шел не «Зенит», а именно «Балтика» — главный возмутитель спокойствия. К восьмому туру у команды Андрея Талалаева не было еще ни одного поражения, хотя в соперниках уже значились и «Динамо» со «Спартаком» в Москве, и «Локомотив» на «Ростех Арене».

И вот в гости приехал еще более мощный экзаменатор. Неудивительно, что в Калининграде дикий ажиотаж — все билеты раскупили задолго до начала матча.

Сергей Семак при этом удивил. В центре полузащиты — ни Вендела, получившего микроповреждение, ни Жерсона, который не вернулся в строй. Туда сместился чаще играющий на фланге Педро, который составил дуэт с Глушенковым. Слева же Мостовой, и это мог быть «привет» от Карло Анчеллотти, вызвавшего в сборную Бразилии Дугласа Сантоса, и лимита. Капитан с восьмого тура стал легионером, а тройка россиян в Калининграде оказалась такой: Адамов, Глушенков и Мостовой.

Остался в запасе Луис Энрике — 10 сентября он выходил в стартовом составе Бразилии против Боливии, справа его заменил Лусиано, впервые в сезоне пробившийся в основу в РПЛ.

К слову, предположить серьезность намерений «Балтики» можно было еще до старта чемпионата: калининградцы в Питере обыграли «Зенит» — 2:1. Это было единственное поражение команды Сергея Семака на сборах.

Максимально упорным получился и матч в Калининграде. Балтийцы сразу обозначили, что вполне заслуженно идут так высоко. Никакого страха перед самым амбициозным клубом России, абсолютно равная игра. При этом максимально закрытая. В первом тайме команды на двоих ни разу не пробили в створ и не создали ни одного по-настоящему голевого момента.

Впрочем, встреча все равно не была скучной. Полные живые трибуны создавали антураж, а за качественной, активной и агрессивной игрой вчерашнего представителя ФНЛ против фаворита РПЛ было очень интересно смотреть.

Такой ход матча не устраивал Семака, но перестановки в перерыве оказались неожиданными. Вместо Лусиано и Мостового — Арсен Адамов и Горшков. Фактически вместо двух атакующих полузащитников вышли два игрока обороны. Мантуан из правого защитника переквалифицировался в левого вингера, Педро ушел направо, а Горшков расположился в центре.

«Зенит» прижал гостей, усилил давление, но лучший момент создали хозяева, отодвинув игру от своих ворот. Пряхин без помех бил пяткой метров с семи, а Адамов показал отличную реакцию, добивание же успел заблокировать Дуглас.

В середине второго тайма на экране появилась статистика по ожидаемым голам (xG): 1,42 на 0,67 в пользу хозяев.

На концовку вышли и Луис Энрике, и Соболев, но навала не получилось. Скорее калининградцы могли все же вырвать победу — с ударом Оффора в концовке справился голкипер Адамов.

«Балтика» продолжила свою беспроигрышную серию, остановив очередного фаворита. А «Зенит» после двух побед снова оступился. Довольно болезненная потеря очков, ведь в таблице питерцы пропустили вперед еще и «Рубин», опустившись на шестое место, а отставание от лидирующего «Краснодара» снова увеличилось до шести баллов.

В следующем туре «Зенит» отправляется в гости к «быкам», будет крайне важная битва.

Балтика
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
14.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 27447 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
90+2′
10
Илья Петров
25
Александр Филин
81′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
65′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
81′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
65′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
90′
11
Юрий Ковалев
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
76′
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
10
Максим Глушенков
74′
7
Александр Соболев
20
Педро
90′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
74′
11
Луис Энрике
32
Лусиано Гонду
46′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
46′
23
Арсен Адамов
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
2
3
Угловые
1
5
Фолы
22
10
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
