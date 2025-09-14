Андрей Талалаев прокомментировал ничью «Балтики» с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ

«Поблагодарил ребят, очень хорошая самоотдача, борьба. Качество игры в первом тайме устроило, во втором не получилось сыграть так, как планировали. Есть несколько причин. Одна из них — стали охранять “Зенит”, каждое единоборство в прессинге стало свистеться фолами, пришлось отказаться от активного прессинга и играть другую модель. У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали.



“Зенит” — очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций. По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но, если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперёд с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».