Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
7.50
П2
19.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.90
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Талалаев назвал футболиста, которого бы он купил вместо Роналду и Батракова

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на пресс-конференции после ничьей с «Зенитом» (0:0) в домашнем матче 8-го тура российской Премьер-лиги ответил на необычный вопрос одного из журналистов.

Источник: РИА "Новости"

— Согласно данным Transfermarkt, Криштиану Роналду сегодня стоит столько же, сколько Алексей Батраков. 12 миллионов евро. Если бы у вас было 12 миллионов евро на покупку одного из этих двух футболистов, кого бы вы подписали и почему?

— Сперцяна. Батраков — классный футболист, я говорил об этом. Но он пока растет, а Сперцян уже зрелый игрок, который определяет игру чемпиона. И вчера я лишний раз в этом убедился.

— Андрей Викторович, там не Сперцян, а Батраков и Криштиану Роналду.

— Я бы купил Сперцяна.