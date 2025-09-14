Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева

На первых минутах «Ростов» прессинговал. Казалось, это то, что и нужно ЦСКА, ведь армейцы при Фабио Челестини хороши в переходных фазах — здорово используют скорость своих игроков на пространстве. Тем не менее команда Джонатана Альбы забила благодаря прессингу быстрый гол уже на 7-й минуте. Это был редкий «привоз» от Акинфеева при игре ногами! Капитан красно-синих признавался, что не любит короткие розыгрыши от ворот, так как не хочет глупо выглядеть после ошибок. Но именно такой момент произошёл в Ростове-на-Дону. Кисляк покатил назад на Акинфеева, голкипер решил сделать пас ближнему (Облякову), однако Кучаев перехватил мяч и огорчил своих бывших.