Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева

ЦСКА прервал свою 21-матчевую беспроигрышную серию в МИР Российской Премьер-Лиге. В прошлом туре армейцы повторили клубный рекорд, но побить его в этот уикенд не смогли. Впервые в 2025 году проиграли в чемпионате — «Ростову».
На первых минутах «Ростов» прессинговал. Казалось, это то, что и нужно ЦСКА, ведь армейцы при Фабио Челестини хороши в переходных фазах — здорово используют скорость своих игроков на пространстве. Тем не менее команда Джонатана Альбы забила благодаря прессингу быстрый гол уже на 7-й минуте. Это был редкий «привоз» от Акинфеева при игре ногами! Капитан красно-синих признавался, что не любит короткие розыгрыши от ворот, так как не хочет глупо выглядеть после ошибок. Но именно такой момент произошёл в Ростове-на-Дону. Кисляк покатил назад на Акинфеева, голкипер решил сделать пас ближнему (Облякову), однако Кучаев перехватил мяч и огорчил своих бывших.
Потом «Ростов» не стеснялся садиться в глубокую оборону. ЦСКА было трудно вскрывать эти 5−3−2 от команды Альбы по разным причинам. Конечно, не хватало травмированного Глебова с его скоростью и мощными рывками за спины защитникам. Челестини сдвинул налево Матеуса Алвеса (впереди действовала пара Шуманский — Алеррандро), но это не сделало сильнее ни игру команды, ни самой бразильской «десятки». Мойзес с Гаичем тоже неэффективно поддерживали наступление на флангах — у бразильца набралось девять потерь при игре в равных составах. Первый удар армейцев в створ только на 26-й минуте нанёс Обляков, когда ЦСКА наконец удалась атака в переходной фазе.
В итоге «Ростов» выдал едва ли не лучший свой тайм при Альбе в нынешнем сезоне РПЛ. Ещё до перерыва хозяева могли забить второй гол, однако Акинфеев исправился за ошибку (к слову, первую результативную в РПЛ с октября 2020-го, по данным Opta) — потащил сложный мяч после удара головой Сулейманова. Ко всем неприятностям ЦСКА добавилось удаление Гаича на 43-й минуте. Серб поддался эмоциям — отмахнулся от Семенчука и попал сопернику по шее. Карасёв не разглядел фола на красную, ему потребовалась помощь друга, VAR. Повтор не оставлял судье выбора.
Несмотря на удаление защитника, Челестини не стал в перерыве выпускать на замену игрока этого амплуа. Просто закрыл фланги за счёт Мойзеса и Кругового. Поменял тренер ЦСКА только Шуманского на Мусаева. И как же здорово вошёл в игру нападающий! Армейцы сразу создали два голевых момента с его участием. Сперва Мусаева едва не забил ударом в дальний угол, а потом, выиграв воздух у Вахании, зарядил в перекладину после кросса Мойзеса.
«Ростов» как будто не понимал, как ему играть против десятерых. Расслабленностью серию ошибок хозяев в обороне вряд ли объяснишь. Вскоре случился эпизод, который наверняка будет самым обсуждаемым после матча. В штрафной ростовчан упал Алеррандро, а Карасёв не зафиксировал фол. Повтор показал — на самом деле был наступ. Видимо, судья назначил бы пенальти, если бы не разглядел, что атака ЦСКА началось с того, что Мойзес прихватил за футболку Роналду. В результате вместо 11-метрового армейцы получили штрафной в свою сторону.
«Ростов» только за 20 минут до конца создал голевой момент в большинстве, когда классную стенку разыграли Шанталий с Голенковым. Однако в этом эпизоде Акинфеев напомнил, какие чудеса умеет творить, играя ногами на линии ворот. Сохранил своим сейвом интригу. После этого здорово удивил Челестини: выпустил одновременно Лукина и Абдулкадырова, но не убрал Жоао Виктора с Дивеевым, а отправил их… в нападение!
Но в концовке армейцев приговорил Матеус Алвес. Прерывая контратаку, бразилец сфолил на Роналдо и заработал вторую жёлтую карточку. Вдевятером ЦСКА мог рассчитывать только на чудо. Один шанс у армейцев был — Мусаев не попал в створ. А Акинфеев в компенсированное время ещё и выход один на один Голенкова потащил. Игорь стал бы главным героем матча, если бы не тот неудачный пас.
Джонатан Альба
Фабио Челестини
Константин Кучаев
7′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
78
Дмитрий Чистяков
30′
40
Илья Вахания
18
Константин Кучаев
86′
9
Мохаммад Мохеби
7
Роналдо
90′
87
Андрей Лангович
8
Алексей Миронов
16′
70′
58
Даниил Шанталий
10
Кирилл Щетинин
82′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
70′
69
Егор Голенков
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
43′
27
Роберту Барбоза Мойзес
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
10
Иван Обляков
7
Матеус Алвес
50′
84′
3
Данил Круговой
26′
76′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
8
Артем Шуманский
46′
11
Тамерлан Мусаев
31
Матвей Кисляк
76′
24
Рамиро Ди Лусиано
9
Алеррандро
76′
90
Матвей Лукин
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти