Как же мощно вернулась РПЛ: провалился каждый претендент на титул. Кроме «Краснодара»!

Тур после паузы на матчи сборных — всегда гарантия сенсаций и проблем для грандов, где половина состава разъезжается на полторы недели и возвращается впритык к следующей игре. Но в то же время лучшая проверка — готовы ли топ-клубы к стрессовым условиям? Не провалятся ли в тот момент, когда для этого так много факторов?
Глядя на «Спартак» и «Динамо», сразу стало понятно: встречаются проблемные команды, практически середняки, завалившие старт сезона и разъехавшиеся дней на девять-десять. В итоге вместо качественного дерби мы получили уйму обрезов и потерь, два чудовищных «привоза», набор неточных передач в атаке. И удаление Деяна Станковича, которое уже не удивляет. Да, зрелищно, голов много, никто не скучал. Но от топ-клубов, мощно потратившихся на трансферы и нацелившихся на титул, все-таки ждешь большего.
Как и от «Локомотива», который в четвертый раз подряд сделал ничью, но теперь выгрыз ее, а не упустил победу.
И особенно — от ЦСКА, обрушившего свою внушительную серию без поражений. Против кризисного «Ростова», с результативной ошибкой Акинфеева и двумя удалениями. Абсолютно худший матч при Фабио Челестини, исход которого шокировал даже больше «Зенита».
Команда Сергея Семака и до паузы играла процентов на 70 от возможностей. Но сейчас и этот показатель упал. Да, в Калининграде не было Вендела и Жерсона, Луис Энрике остался в запасе, а эксперименты с составом затронули каждую линию и даже схему.
Да, «Балтика» — открытие чемпионата. Но есть ощущение, что «Зенит» со своими ресурсами и потенциалом не может выглядеть настолько тяжело. И опускаться после финального свистка на шестое место — ниже «Рубина», «Локомотива», ЦСКА. И — той же «Балтики».
Важно сразу проговорить: ничья в Калининграде — не катастрофа. Там будет сложно всем. Но все равно поражает, какой ценой она случилась: с перевесом выходца из ФНЛ по xG (1,36 против 0,26 по данным Flashscore) и убойным шансом хозяев на последних минутах. Но главное — в другом. Ты смотришь на «Балтику» — и понимаешь, что она хочет на поле: вгрызаться в мячи, много фолить, сбивая темп и игровой рисунок оппонента. Постоянно держать его в напряжении. Прессинговать, не оставлять пространства на своей половине и улетать в контратаки. Такое пока работает.
А что хочет «Зенит»? Идея с обновленным центром поля (с Глушенковым, Барриосом и Педро) не сработала. Лусиано, впервые в сезоне РПЛ пробившийся в основу, ушел в перерыве. Замены ничего не поменяли. Даже магия Ерохина, снова брошенного спасать команду в концовке, уже не работает.
Из главного фаворита, который должен брать титул с запасом, «Зенит» превращается в команду, чей звездный состав больше страдает, чем получает удовольствие на поле. А индивидуальный класс исполнителей усредняется на фоне любого организованного соперника. У той же «Балтики» уровень обоймы в разы ниже — но есть порядок.
В РПЛ у команды Семака до сих пор ни одной гостевой победы — а впереди выезд к «Краснодару», оторвавшемуся от питерцев уже на шесть очков. Хотя и у него в этом туре хватало проблем: Черников вернулся из сборной с травмой, Сперцян и Ленини — уставшими, вместо Кордобы вышел Кривцов, а доигрывать пришлось без Косты. Но видишь эту команду в деле — и будто заранее понимаешь, что она дожмет. Хотя даже в чемпионском сезоне «быки» так не умели — особенно в концовке, когда ради любой победы приходилось тратить невероятно много энергии, нервов. И даже ломать пальцы рук!
Прямо сейчас такого запаса качества и уверенности в себе нет ни у одного топ-клуба лиги. Лиги с принципиально новыми раскладами в лидирующей группе: «Краснодар» примет «Зенит» в статусе фаворита, а в случае победы оторвется на девять очков.
Конечно, восемь туров — слишком скромная дистанция для глобальных выводов. Но статус основного претендента в гонке и лучшей команды старта сезона дать может.
В принципе он уже сформировался. Главный вопрос: в состоянии ли его перехватить «Зенит»? Сейчас лучшая возможность — хотя и невероятно тяжелая.