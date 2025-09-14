Как же мощно вернулась РПЛ: провалился каждый претендент на титул. Кроме «Краснодара»!

В РПЛ у команды Семака до сих пор ни одной гостевой победы — а впереди выезд к «Краснодару», оторвавшемуся от питерцев уже на шесть очков. Хотя и у него в этом туре хватало проблем: Черников вернулся из сборной с травмой, Сперцян и Ленини — уставшими, вместо Кордобы вышел Кривцов, а доигрывать пришлось без Косты. Но видишь эту команду в деле — и будто заранее понимаешь, что она дожмет. Хотя даже в чемпионском сезоне «быки» так не умели — особенно в концовке, когда ради любой победы приходилось тратить невероятно много энергии, нервов. И даже ломать пальцы рук!