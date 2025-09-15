Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.40
П2
1.92
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.09
П2
6.90
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.06
П2
2.73
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.26
П2
3.50

«Балтика» продолжает творить историю: сравнялась с рекордом «Сокола» и уже вторая. Из шести топ-клубов выиграл только «Краснодар»

Обозреватель «СЭ» — об итогах 8-го тура РПЛ.

Источник: ФК «Балтика»

Чемпионская хватка теперь у «Краснодара»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 13.09.2025, 19:30
Краснодар
2
Акрон
1

Смотрел в субботу вечером на мучения «Краснодара», продолжавшиеся достаточно долгое время после того, как Артем Дзюба со случайного пенальти сравнял счет, — и все равно ловил себя на ощущении, что «быки» выиграют. Что-то впихнут, как-то залетит. Даже без дисквалифицированного Джона Кордобы в составе, а со штатным полузащитником Никитой Кривцовым на позиции «ложной девятки».

При этом не сказать, что у южан многое получалось, — если начало матча с «Акроном» у них выдалось хорошее, то после ответного гола, каким бы шальным он ни был, засбоило. Да и тольяттинская команда после прихода Кристияна Бистровича и Эдгара Севикяна ожила, у нее появился баланс — и, несмотря на предпоследнее место, на которое она теперь опустилась, у Заура Тедеева виден свет в конце тоннеля.

Но «Краснодар» все-таки забил победный мяч, причем хорошей комбинацией (точку поставил как раз Кривцов после отличных действий Жоана Батчи и Эдуарда Сперцяна), а до того выдал 10−15 ударных минут, которых хватило, чтобы дожать. И произошло это благодаря чемпионскому менталитету. С золотыми медалями к «быкам» пришла уверенность, что они могут выиграть любой равный матч, поднажав в нужный момент и нащупав слабину.

И таких у них в этом сезоне уже был не один. Если в прежние времена «Краснодару» для побед надо было поймать кураж, а при примерном равенстве сил чего-то для трех очков запросто могло не хватить, то сила нынешней команды Мурада Мусаева — именно в психологической устойчивости. Собственно, это появилось еще в самом чемпионском сезоне и позволило довести его до золота. Поэтому главный тренер и подчеркивал, что золотой «Краснодар» отличался от прошлых в первую очередь характером, даже будучи менее эстетским. А теперь этот характер стал еще крепче.

Последнее, впрочем, более ясно покажет следующий тур, в котором «Краснодар» примет «Зенит». У того та же чемпионская хватка была много лет, но в последнее время ослабла. Эта встреча, где в состав южан вернется Кордоба, но не сыграет удаленный против «Акрона» Диего Коста (впрочем, в лице Жубала замена ему уже готова), будет очень интересной и показательной, она многое прояснит. Если «быки», опережающие сейчас сине-бело-голубых на шесть очков, обыграют и их, причем в каком угодно стиле, но обыграют, — у меня появится уверенность, что они снова главные претенденты на золото.

Мусаев и Агкацев: две приятных мелочи о «Краснодаре»

Еще пару штрихов за последние дни увеличили симпатию к ним — по крайней мере, лично мою. Если вы помните, меня очень расстроила реплика Мурада Мусаева на пресс-конференции после матча с ЦСКА по мотивам конфликта с тренерским штабом армейцев и аплодисментов помощников Фабио Челестини в момент ухода с поля удаленного Кордобы, что если, может, в Швейцарии так принято делать, то в России — нет. Я тогда на страницах «СЭ» написал, что было бы здорово, если бы главный тренер «быков», когда сойдут эмоции, позвонил Челестини и извинился, поскольку к тем или иным поступкам никогда не имеет отношения национальность человека, они — исключительно его личные.

7 сентября у коллег прошла информация, что такой звонок произошел и все недопонимания улажены (об извинениях не сообщалось, но это уже явно личный момент, который знают только два человека). Я перепроверил ее у Мусаева, и он подтвердил, что звонил Челестини и написанное о содержании разговора — правда. Тема, таким образом, закрыта, что ничего, кроме радости, у нормальных людей, по-моему, вызвать не может.

Думаю, что некоторые склонные к раздуванию скандалов коллеги расстроились этому урегулированию. Я же рад. Это два приличных человека, в чем у меня сомнений нет, а зачем двум хорошим людям превращаться во врагов из-за пары сказанных сгоряча слов или аплодисментов (причем членов штаба, а не самого Фабио) после удаления Кордобы?

Эмоции могут накрыть любого, люди — не камни. Но потом существует довольно небольшой зазор времени, когда ситуацию можно погасить и не переносить на будущее. Они этим зазором воспользовались. Молодцы. А коллеги, любящие скандалы, пусть хайпуют на чем-то и ком-то другом.

Другая по-человечески приятная мини-история произошла уже в самом матче краснодарцев с «Акроном». В девушку-фотографа, стоявшую за воротами «Краснодара», неожиданно срикошетил мяч от рекламного бортика. Ей явно было больно. Не прошло и пары секунд, как туда метнулся Станислав Агкацев, чтобы пожелать ей здоровья и узнать, не нужна ли срочная помощь. Вроде мелочь — а приятно, что голкипер повел себя как человек. Причем моментально, то есть на инстинктах. Значит, хорошо, правильно воспитан.

«Балтика» была ближе «Зенита» к победе. Она еще вообще никому по игре не уступила

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 14.09.2025, 17:00
Балтика
0
Зенит
0

«Зениту» еще до следующего тура в Краснодаре предстояла «задача со звездочкой» — справиться в Калининграде с «Балтикой», которая перед этим туром опережала питерцев и не потерпела в чемпионате ни одного поражения. К тому же у Андрея Талалаева было две недели на полноценный сбор с качественной физподготовкой, что он умеет, как все уже поняли, хорошо. У него только два человека уезжали в сборные (включая лучшего снайпера Брайана Хиля в Сальвадор), тогда как у Семака — гораздо больше. Да и воспоминание о предсезонном матче в Санкт-Петербурге, который «Балтика» неожиданно выиграла, должно было поднять калининградцам настроение. По словам тренера в нашей недавней беседе, тот матч дал игрокам всплеск убежденности в правильности избранного пути с агрессивным футболом, прессингом и вообще не самой свойственной новичкам лиги игровой наглостью.

Понятно, что, когда идет беспроигрышная серия при качественном футболе — а у «Балтики» так и было, — любая пауза может стать помехой. Этим и руководствовался Талалаев, сказавший в предматчевом интервью, что перерыв его команде навредил. Ведь за эти две недели балтийцам в их анклаве так и не удалось провести товарищеский матч.

В итоге все закончилось вполне закономерной ничьей. Причем ближе к победе даже были хозяева, если вспомнить выстрел Сергея Пряхина выше ворот в первом тайме, его же удар пяткой с линии вратарской с сейвом Дениса Адамова во втором и выход Оффора один на один в концовке. До этой игры «Зенит» по статистике был на первом месте в лиге по голевым моментам, «Балтика» — на третьем. Но тут если кто-то и оправдал эти цифры, то калининградцы.

Они вообще весь матч четко знали, чего хотели, — как и весь этот сезон. Я опасался, что «Балтику» подведет отсутствие Гассама, одного из важнейших защитников, но Александр Филин отыграл на его позиции уверенно. «Зениту» не дали создать, по большому счету, ничего, и не посредством «автобуса», а не давая ему свободно начинать атаки. Самим же балтийцам не хватило исполнительского мастерства, чтобы реализовать свои шансы. Ведь не забудем — почти вся основа команды, не проигравшей в РПЛ ни одного матча из первых восьми, перешла с Талалаевым из первой лиги. Новичков он вставляет в свою модель крайне аккуратно и постепенно.

Рекорд для выходцев из первого дивизиона, установленный саратовским «Соколом» в 2001 году, повторен, а домашняя встреча с «Ростовом» в следующем туре — вполне хорошая возможность его побить. Команде Талалаева, как я и ожидал, удалось не просесть по качеству за время перерыва на сборные, а Семаку, пусть он и довольно радикально перетряхнул состав (Дркушич, Мостовой, Лусиано и Кассьерра вместо Эраковича, Вендела, Луиса Энрике и Соболева), ничего принципиально улучшить не удалось. Скорее, произошел откат к качеству матчей против «Спартака» и «Ахмата».

И если когда-то, как бы ни проходил тот или иной матч, в конце всегда было ощущение, что Ерохин или еще кто-нибудь додавит, то сейчас при роскошной скамейке такого чувства и близко не возникло. В концовке могла забить именно «Балтика». И у нее по-прежнему нет не только поражений, но и хотя бы одной встречи, когда бы она выглядела слабее соперника.

«Зенит» опустился с пятого места на шестое — его обогнал «Рубин». Юбилейный сезон, который уже «съел» Александра Медведева и отправил его с поста председателя правления клуба играть в Пути регионов FONBET Кубка России за «Амкал», продолжает быть для многолетних чемпионов очень проблемным. Может, просто отпустить это столетие, сказать, что оно прошло, — и дело у питерцев пойдет? Или оно, дело, совсем в другом?..

Лучший тренер июля-августа в РПЛ потерпел первое поражение

РПЛ объявила, что по результатам опроса экспертов и болельщиков лучшим тренером лиги в июле-августе стал Фабио Челестини. Тогда как комментаторы выбрали Талалаева. В голосовании читателей моего Telegram-канала «РабиНерв», который я проводил со 2 по 11 сентября, выиграл главный тренер «Балтики». Они с Челестини с огромным отрывом опередили всех остальных (третье-четвертое места с 6 процентами каждый разделили Мусаев и Станислав Черчесов), но и преимущество Андрея над Фабио оказалось довольно существенным: 39 против 31 процента.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 13.09.2025, 16:45
Ахмат
1
Локомотив
1

Тур, состоявшийся уже после голосования, до последних минут имел шансы еще понизить позиции Галактионова с его 4 процентами, но в сумрачном для «Локомотива» матче в Грозном спас от первого поражения в чемпионате… скажите, как его зовут? Правильно: Бат-ра-ков. Алексей, хоть и играл большую часть встречи не особо выразительно, нашел момент, чтобы из достаточно непростого положения, с острого угла, нанести разящий удар и сравнять счет.

«Локомотив» теперь третий в таблице, причем идет вровень со вторым местом — «Балтикой». Но если это — хорошая новость для красно-зеленых, то четырехматчевая ничейная серия, во время которой у команды в соперниках не было ни одного топ-клуба, — не особо. После ударного начала первенства железнодорожники постепенно сбавляют ход.

При этом ничья крепкого черчесовского «Ахмата» с «Локо», тем более после перерыва на матчи сборных, меня абсолютно не удивила, а вот поражение ЦСКА в Ростове стало большим сюрпризом. В итоге вышло так, что из шести топ-клубов (не по сегодняшней таблице, а по бюджету и амбициям) в этом туре выиграл, и то с трудом, только «Краснодар», по очку взяли «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и «Динамо», а красно-синие и вовсе проиграли.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 8, 14.09.2025, 19:30
Ростов
1
ЦСКА
0

Исход матча решил абсолютно нехарактерный для армейцев пропущенный гол. Игорь Акинфеев терпеть не может короткие розыгрыши мяча у своих ворот, о чем не раз откровенно говорил, но тут почему-то таковой случился. И привел к голу кого? Конечно, Константина Кучаева, выскочившего после паса Игоря из-за спины Ивана Облякова. Как своим не забить?

21 матч ЦСКА не проигрывал — и сделал это там, где меньше всего ждали. И откуда все уже отправляли в отставку Джонатана Альбу — но как его теперь уволишь? Более того, ЦСКА мог и три спокойно пропустить, но Акинфеев во втором тайме сделал два сумасшедших сейва ногами после ударов с близкого расстояния. Таких, что даже соперники не скрывали восхищения.

Мне кажется, вдобавок к перерыву на сборные, традиционно ударившему почти по всем топ-клубам, сказалось то, что армейцы недонастроились. Гордыня! Заранее сочли соперника слабым. Отсюда и несколько пижонский короткий розыгрыш у своей штрафной, и «привезенный» в начале матча гол. Все сразу пошло не по их сценарию, к чему подопечные Челестини готовы не были. А потом случились еще и два удаления красно-синих от Сергея Карасева, ни с одним из которых я бы не стал спорить. Если же армейцы начали бы матч сконцентрированно и зло, как с «Рубином» или «Динамо», всего бы этого не случилось и ЦСКА сразу не упустил нить игры. Что ж, будет уроком для одной из самых ярких команд старта, которую все, в том числе и я, уже записали в кандидаты на чемпионство.

…А «Балтика» в результате поражения армейцев после этого тура — вторая! И если в следующем туре «Краснодар» не обыграет «Зенит», а сами калининградцы победят дома «Ростов» (оба исхода — вполне возможные), то команда Талалаева выйдет на первое место в премьер-лиге. И вне зависимости от того, что произойдет дальше, это станет настоящей фантастикой.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше