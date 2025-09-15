«Балтика» продолжает творить историю: сравнялась с рекордом «Сокола» и уже вторая. Из шести топ-клубов выиграл только «Краснодар»

«Зениту» еще до следующего тура в Краснодаре предстояла «задача со звездочкой» — справиться в Калининграде с «Балтикой», которая перед этим туром опережала питерцев и не потерпела в чемпионате ни одного поражения. К тому же у Андрея Талалаева было две недели на полноценный сбор с качественной физподготовкой, что он умеет, как все уже поняли, хорошо. У него только два человека уезжали в сборные (включая лучшего снайпера Брайана Хиля в Сальвадор), тогда как у Семака — гораздо больше. Да и воспоминание о предсезонном матче в Санкт-Петербурге, который «Балтика» неожиданно выиграла, должно было поднять калининградцам настроение. По словам тренера в нашей недавней беседе, тот матч дал игрокам всплеск убежденности в правильности избранного пути с агрессивным футболом, прессингом и вообще не самой свойственной новичкам лиги игровой наглостью.