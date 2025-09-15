Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.40
П2
1.92
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.09
П2
6.90
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.06
П2
2.73
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.47
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.26
П2
3.50

Лещенко: не вижу контакта Карпина с командой, надежды на чемпионство «Динамо» не остаётся

Российский певец, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил старт сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Российский певец, болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко оценил старт сезона Мир РПЛ в исполнении бело-голубых. Летом команду возглавил Валерий Карпин, по итогам восьми туров чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

«Старт “Динамо” получился не очень удачным, если не совсем не удачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют. Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого “Динамо” выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со “Спартаком” немного подсобрались, и если бы не две ошибки… Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов — катастрофа! Но у “Динамо” также многовато травмированных игроков, на скамейке — несколько иностранцев и молодёжь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.

Но главное не это, главное — настрой. Какая-то неразбериха выводит из себя не только игроков, но и болельщиков. Всё это очень нервирует, поскольку мы по-настоящему поддерживаем и любим свою команду. Надеюсь, что следующие четыре игры будет успех. График для «Динамо» благополучный. Однако надежды на призовые места и тем более — на чемпионство уже не остаётся«, — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.