Лещенко: не вижу контакта Карпина с командой, надежды на чемпионство «Динамо» не остаётся

«Старт “Динамо” получился не очень удачным, если не совсем не удачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют. Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого “Динамо” выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со “Спартаком” немного подсобрались, и если бы не две ошибки… Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов — катастрофа! Но у “Динамо” также многовато травмированных игроков, на скамейке — несколько иностранцев и молодёжь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.