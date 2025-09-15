Ричмонд
Лепсая — о Жерсоне: «Зенит» подписал бомбу замедленного действия

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о новичке «Зенита» Жерсоне, который пополнил состав петербургской команды летом 2025 года.

«Ещё до трансфера Жерсона в “Зенит” у меня уже была информация о предложении из Саудовской Аравии с зарплатой в несколько раз больше. Я думал, у “Зенита” хватит прозорливости не давать ему тот контракт, который в итоге был подписан. Жерсон им прямо сказал, что был готов, но получил другое предложение и не хотел ехать в Петербург. Может быть, он захотел бы там играть, если бы ему предложили деньги, как в Саудовской Аравии. Было понятно, что “Зенит” подписал бомбу замедленного действия. Это хороший футболист, но для команды это плохой трансфер, потому что он не играет. Если у саудовцев есть спрос на него, надо продавать и не платить ему гигантскую зарплату», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».