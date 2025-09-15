Ричмонд
Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Полузащитник «Локомотива» Батраков остается самым дорогим футболистом РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Стоимость 20-летнего хавбека по версии организации оценивается в 43,9 миллиона евро. В августе CIES анализировал трансферную ценность Батракова в диапазоне от 38 до 44 млн.

На втором месте в списке расположился полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (34,7 млн). Тройку самых дорогих футболистов лиги, по версии CIES, замкнул бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике (33,4 млн).

Также в топ-10 игроков по стоимости вошли: Педро («Зенит», 24,8 млн), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва, 20,5 млн), Манфред Угальде («Спартак», 19,7 млн), Сергей Пиняев («Локомотив», 19,6 млн), Константин Тюкавин («Динамо» Москва, 18,6 млн), Жерсон («Зенит», 18,4 млн), Кирилл Глебов (ЦСКА, 16,4 млн).

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он выступает за основной состав железнодорожников с января 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 54 матча, в которых отметился 26 голами. Также на его счету семь игр и два забитых мяча в составе сборной России.

