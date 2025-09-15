Новичок ЦСКА Жоао Виктор рассказал о конфликте с болельщиками «Васко да Гама»

— Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы принять предложение ЦСКА. Оно пришло в тот самый момент, когда на меня оказывалось сильное давление из-за ситуации, которая была в моём прошлом клубе. Я хотел его снять. Игроки, которых я уже знал, сказали мне, что я мог бы очень помочь ЦСКА, а клуб мог бы помочь мне. Это было достаточно простое решение, которое я быстро принял. В конце концов случилось то, чего хотел я и вся моя семья.