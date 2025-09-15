Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Урал
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.60
П2
1.88
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.09
П2
6.80
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.06
П2
2.75
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.10
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.24
П2
3.54

Александр Максименко — худший в РПЛ по предотвращённым голам

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко является худшим голкипером Мир РПЛ по предотвращённым голам в нынешнем сезоне чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко является худшим голкипером Мир РПЛ по предотвращённым голам в нынешнем сезоне чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канала Opta Sports. Вратарь красно-белых пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого (13 голов при 10,1 xGoT).

По данным источника, Максименко отразил лишь 62% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ. Хуже показатели у Александра были только в сезоне-2021/2022 (пропустил на четыре гола больше ожидаемого при 53% сейвов).

После восьми туров РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые набрали 12 очков.