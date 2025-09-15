Черчесов идет к рекорду «Ахмата». И теперь его работа — это не только про результат

Всё это говорит о том, что «Ахмат» не будет командой «исключительно про результат». Черчесов точно хочет выработать философию привлекательного футбола. Кризис результатов преодолён. Команда забралась ближе к середине таблицы, так что теперь можно заняться и более зрелищной игрой. У тренера есть из кого собирать структуру: состав впереди и правда качественный. Так что не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим «Ахмат», который не просто набирает очки, но и показывает при этом привлекательный футбол.