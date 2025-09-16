Украинский футболист Ракицкий нецензурно высказался о карьере в «Зените»

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий в интервью на YouTube-канале «ТРЕНДЕЦЬ» оскорбительно высказался о своем российском периоде в карьере.
Ракицкого спросили, отпустил ли он ситуацию с прекращением игр за сборную Украины. 36-летний футболист ответил, что он это сделал, еще когда играл в «Зените», а также нецензурно оскорбил российскую команду. «Потом, когда я вернулся в “Шахтер”, считаю, что меня могли вызвать разочек или два. Но, видимо, не заслужил этого», — добавил экс-защитник.
Ракицкий выступал за «Зенит» с января 2019 года до марта 2022-го. В составе клуба защитник стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок России. Всего он провел за «Зенит» 107 матчей и забил семь голов. В «Зените» тогда сообщали, что в связи с «тяжелой семейной ситуацией» игрок попросил о досрочном расторжении контракта.
До «Зенита» он всю карьеру играл за донецкий «Шахтер», с которым стал восьмикратным чемпионом Украины. За сборную Украины Ракицкий провел 54 игры и забил четыре гола. После перехода в «Зенит» защитника больше не вызывали в национальную команду.
После ухода из «Зенита» футболист успел поиграть за турецкий клуб «Адана Демирспор» и вернуться в «Шахтер», а с марта 2025-го он выступает за одесский «Черноморец».