Форвард «Спартака» номинирован на премию лучшему футболисту года КОНКАКАФ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде номинирован Конфедерацией футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) на премию лучшему игроку года в регионе, сообщается на сайте организации.
Помимо Угальде, в число номинантов вошли Эдсон Альварес (Мексика, «Фенербахче»), Джонатан Дэвид (Канада, «Ювентус»), Рауль Хименес (Мексика, «Фулхэм»), Анхель Сепульведа (Мексика, «Крус Асуль») и Малик Тилльман (США, «Байер»).
Угальде 23 года. Форвард перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024-го. В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 36 матчах в различных турнирах и стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также вместе со своей сборной Угальде дошел до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, победителем которого стала национальная команда Мексики, он занял второе место в списке бомбардиров, забив три мяча.