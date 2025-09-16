Форвард «Спартака» номинирован на премию лучшему футболисту года КОНКАКАФ

Угальде 23 года. Форвард перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024-го. В прошлом сезоне он забил 18 мячей в 36 матчах в различных турнирах и стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Также вместе со своей сборной Угальде дошел до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, победителем которого стала национальная команда Мексики, он занял второе место в списке бомбардиров, забив три мяча.