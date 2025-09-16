Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.25
П2
5.40
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.04

Спортдиректор «Акрона» сообщил, что трансфер Аревало сорвался из-за политической ситуации

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника Кевина Аревало из уругвайского «Монтевидео Сити Торке».

Источник: Чемпионат.com

— В Уругвае пишут, что уже согласованный переход Аревало сорвался из‑за политики. Это так?

— К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение. Футболист был готов, а коллег из «Монтевидео Сити» я вообще хотел бы поблагодарить, они сработали оперативно и профессионально. В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут. Это в том числе и человеческий фактор в какой‑то степени, — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

По итогам восьми сыгранных туров «Акрон» набрал шесть очков. Подопечные Заура Тедеева располагаются на предпоследнем, 15-м месте.