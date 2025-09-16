Защитник ЦСКА Милан Гаич: Москва — один из лучших городов мира

— Дома в Сербии всегда лучше (улыбается). Не будем брать во внимание, что Сербия — это мой родной дом, поэтому скажу следующее: я побывал во многих городах Европы, и Москва для меня — один из лучших городов мира. Но только при условии, если бы погода была тут чуть лучше (смеётся), — приводит слова Гаича «Матч ТВ».