Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
2.65
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.14
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.34
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.04

Дзюба объяснил свои слова, что он более командный игрок, чем Роналду

Форвард «Акрона» Артём Дзюба объяснил, что подразумевал, когда после матча 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1) сказал, что является более командным футболистом, чем нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня Криштиану вообще лучший футболист, он — великий, как я и говорил. И я хотел сказать, что единственное, в чём его обхожу — я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят. Просто стараюсь выбрать место, куда пойдёт подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.