Максименко — худший вратарь в РПЛ по предотвращенным голам

Голкипер «Спартака» Александр Максименко является худшим в РПЛ по предотвращенным голам, сообщает Opta Sports.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь красно-белых пропустил на 2,9 гола больше ожидаемого (13 голов при 10.1 xGoT). Таком образом он хуже даже Александра Дегтева (2,8) из «Сочи», идущего на последнем месте в турнирной таблице.

В пятерку худших голкиперов по предотвращенным голам в чемпионате России также входят Евгений Ставер (1,0) из «Рубина», Рустам Ятимов (0,7) из «Ростова» и Евгений Латышонок (0,6) из «Зенита».

Кроме того, Максименко отразил лишь 62% ударов в створ. Хуже показатели у него были только в сезоне-2021/22 (пропустил на 4 гола больше ожидаемого при 53% сейвов).