Бесогон Станковича. Колонка Казакова

«То, что он делает, мягко говоря, некорректно. Это не принято и, возможно, неприемлемо, особенно потому, что многие умеют сдерживаться и контролировать себя, сталкиваясь во время матча с теми же раздражающими факторами. То же самое можно сказать о публике, которая на все это реагирует. Преувеличения есть по обе стороны — одна провоцирует другую и наоборот. Он привык к перепадам настроения, и да, они бывают резкими и неприятными. Его поведение раздражает и влияет на болельщиков.



Но когда происходят подобные ситуации, за ними нет злого умысла или желания навредить. Для игроков с высокой эмоциональной живостью то, что происходит в этот момент, — одновременно и бессознательное, и осознанное, между потерей контроля и контролем над тем, что проявляется здесь и сейчас».