Бесогон Станковича. Колонка Казакова

В пятницу КДК среди прочих вопросов рассмотрит дело Деяна Станковича.
Это было оскорбление судьи, которое выхватил микрофон во время трансляции дерби с «Динамо» (2:2). И последовавшее за этим удаление. В случае с сербом все это называется — рецидив.
Высказались о случившемся практически все. Бывшие арбитры предложили отменить доматчевые рукопожатия и обнимания с рефери — дабы избежать лицемерия.
Бывшие менеджеры предложили начать наказывать Станковича рублем.
Бывшие футболисты тоже не остались в стороне: «Достал. Попробовал бы так в своей Италии. Что за неуважение?».
Это если в сухом остатке.
Самым интересным в этой связи стало заключение профессионального психолога, работающего в спорте высших достижений.
«То, что он делает, мягко говоря, некорректно. Это не принято и, возможно, неприемлемо, особенно потому, что многие умеют сдерживаться и контролировать себя, сталкиваясь во время матча с теми же раздражающими факторами. То же самое можно сказать о публике, которая на все это реагирует. Преувеличения есть по обе стороны — одна провоцирует другую и наоборот. Он привык к перепадам настроения, и да, они бывают резкими и неприятными. Его поведение раздражает и влияет на болельщиков.
Но когда происходят подобные ситуации, за ними нет злого умысла или желания навредить. Для игроков с высокой эмоциональной живостью то, что происходит в этот момент, — одновременно и бессознательное, и осознанное, между потерей контроля и контролем над тем, что проявляется здесь и сейчас».
Сказанное принадлежит Франциске Дозе. Это психолог Даниила Медведева — и высказывалась она после того, как теннисист устроил скандал на US Open с признаками истерики из-за решения судьи отдать сопернику подачу после уже сделанной на ней ошибки.
Дозе считает, что у Медведева есть проблема с переоценкой восприятия, что приводит к преувеличению реакций. И судя по тому, что Франциска решила озвучить такую проблему своего подопечного, справиться с ней Даниил не может.
Очевидно, что проблемы Станковича идентичны. Чтобы понять это, не нужно быть психологом.
Вероятно, очевидно и другое: если Медведев не может решить свои проблемы с помощью специалиста высокого уровня, вероятно, есть люди, которые во время матчей не в состоянии себя контролировать.
И здесь возникает вопрос, который, не исключено, могут задать на КДК. Способен ли «Спартак» контролировать Деяна? Или даже так: пытается ли?
Потому что если почитать экспертов и шоуменов, высказавшихся на этот счет, — попыток контроля они не видят. И сам Станкович по этому поводу особо не высказывался.
То есть вопрос из «почему?» превращается в «а как?». Поскольку классическое «что делать?» тут бессмысленно.
Очевидно, что в «Спартаке» как в клубе, являющемся частью корпорации с жесткой вертикалью, есть такая же жесткая система штрафов. Коллеги из этой сферы уверяют, что Станковича вызывали на совет директоров перед подписанием нового контракта — из-за поведения тренера в прошлом сезоне. И что серб дал обещание, что подобное не повторится.
Очевидно, что смена имиджа — черный строгий костюм вместо прежнего тренировочного — тоже следствие того разговора. Как и сдержанность на бровке. Детали беседы в публичную плоскость не выносились, но очевидно, что разговор был строгим. И вероятно, клуб тоже об этом не раз говорил с Деяном. Но продержался Станкович недолго. Почему — понятно.
На него должно давить то, что он собрал команду, которую хотел, но не получается давать результат. Отсюда нервозность.
Есть штрихи, которые говорят больше слов.
Во время предматчевого интервью перед дерби с «Динамо» Станкович обнял за плечи ведущего «Матч ТВ» Сергея Дурасова и долго не отпускал его. Психологи трактуют такие жесты как поиск опоры.
Это раз. А два — относится к встрече с «Зенитом». Тогда серб пропустил пресс-конференцию, и причина удивила — чтобы увидеть жену и дочь. То, что Деян ушел из семьи после многих лет брака и завел новую, общеизвестно. Но мы ничего не знаем о том, как идет его жизнь сейчас. И если он забывает о протокольной необходимости ради лишнего часа общения… Впрочем, делать предположения здесь дело неблагодарное.
Возможно, Станкович и «Спартак» подошли сейчас к некой черте. Речь не о возможности увольнения (кто это знает?), а о красной линии. Деян очевидно попадет на большой штраф. Серб, судя по всему, получит дисквалификацию на несколько матчей. Он, вероятно, окажется перед внутренним выбором, поскольку в следующий раз подобное в «Лукойле» вряд ли потерпят.
Сможет ли Станкович контролировать себя? Потому что есть ощущение, что случай с «Динамо» — это уже последняя капля. Бокал переполнен.
И тут интересно, поможет ли сербу его штаб. Те, кто словно раззадоривает вместо того, чтобы попытаться успокоить. Дело ведь не только в поведении Деяна. Не меньше футбольную среду раздражает то, как ведут себя его помощники.
Станкович — у черты. Что дальше — решать ему. Деян пока так и не смог убить в себе игрока, что ему очень мешает.
Но серб должен помнить, что теперь он — режиссер и что каждый шаг, каждое слово влияют на команду.
И как следствие — на результат.
Автор: Илья Казаков
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти